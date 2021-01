L’ex consigliere comunale termolese Salvatore Di Francia in gara a ‘Cuochi d’Italia’ su Tv8

Avventura senza fortuna ma con la possibilità di mettere in mostra le sue qualità al programma televisivo di TV8 ‘Cuochi d’Italia’ questa sera per il termolese Salvatore Di Francia, già noto per la sua esperienza politica di consigliere comunale di maggioranza nella passata legislatura con Angelo Sbrocca come sindaco.

Di Francia ha rappresentato il Molise in una sfida contro la Sicilia nel programma condotto da Alessandro Borghese con la partecipazione dei giudici Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Purtroppo la sua rivale, la siciliana Rosaria, l’ha battuto per appena un punto dopo una sfida che si è giocata su due piatti preparati.

Il primo è stato una calamarata a base di pesce spada e melanzane che ha visto la concorrente siciliana prendere un leggero vantaggio nei giudizi dei giudici e poi uno dei piatti proposti da Salvatore Di Francia, una vellutata a base di pesce e ceci che ha visto il termolese rimontare ma non abbastanza per avere la meglio sulla avversaria.

Per Salvatore Di Francia è stata però l’occasione di parlare della sua iniziativa di social eating e della passione sviluppata negli ultimi anni per la cucina che l’ha portato a diventare gestore di un Home Restaurant a Termoli.