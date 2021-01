Un bel pezzo della storia della ristorazione di Termoli se ne va a colpi di ruspa. È iniziata sul lungomare nord la demolizione del Cian, storico ristorante di Bruno Lanzone che ha chiuso i battenti nel settembre 2015. I mezzi meccanici sono entrati in azione nelle ultime ore per demolire la struttura, alla quale migliaia di cittadini e molisani in generale sono affezionati.

Il ristorante per la verità si è spostato a San Giacomo degli Schiavoni e sta proseguendo, pur nelle infinite difficoltà legate alla crisi da Covid 19, la sua attività nell’apprezzamento generale. Ma l’edificio ricavato dalla ristrutturazione del casolare a ridosso della ferrovia per mano dell’architetto Antonio De Felice, è stato per 40 anni il simbolo della cucina a base di pesce in una location con vista mozzafiato. Lì si sono festeggiati migliaia di matrimoni, pranzi di famiglia e di classe, si sono incontrate le persone in maniera conviviale per eventi festosi e all’insegna del buon cibo che oggi, alla luce anche delle restrizioni imposte dalla pandemia e dai diviet di assembramento, sembrano appartenere davvero a un’altra epoca.

Al suo posto alloggi residenziali. L’area infatti era stata ceduta a una società immobiliare per un progetto di riqualificazione, una palazzina da 15 appartamenti possibile grazie alle maglie larghe del piano casa che prevede abbattimento e ristrutturazione con una diversa destinazione d’uso.