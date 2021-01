Arrestato più volte

Un tempo potente e feroce, a capo del traffico di coca e armi, Felice Ferrazzo era stato arrestato prima nel 2011 per l’arsenale delle armi a Termoli e poi nel 2016 per Isola Felice. Era diventato collaboratore di giustizia ma viveva come un poveraccio a San Giacomo degli Schiavoni, dove aveva subito anche uno sfratto. E’ morto in una clinica di San Benedetto del Tronto.