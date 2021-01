La cultura della cura per la Giornata della Pace, gli eventi a Termoli

È ormai tradizione nella diocesi di Termoli-Larino dedicare l’ultima domenica di gennaio alla “Giornata per la Pace”, promossa dall’Azione Cattolica e dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.

Per la Giornata della Pace 2021, considerando anche la pandemia, si è pensato di organizzare una Preghiera diocesana per la pace in programma domenica 31 gennaio, a Termoli, presso la Parrocchia di San Francesco con inizio alle alle ore 15.45. La preghiera sarà presieduta dal vescovo Mons. Gianfranco De Luca e avrà come guida di riflessione il messaggio di Papa Francesco per la Pace dal titolo “La cultura della cura come percorso di pace”. Si potrà seguire l’evento in tv, sul digitale terrestre, sintonizzandosi su Misericordia Televisione (canale 604 in Molise, 636 in Abruzzo) e sulla pagina Facebook e canale Youtube della diocesi di Termoli-Larino.

Come gesto di cura sarà portata all’altare una coperta di lana formata da piccoli ritagli che alcuni ragazzi delle parrocchie della diocesi hanno unito insieme. Saranno, inoltre, raccolte offerte per sostenere il fondo di aiuto San Martino destinato alle famiglie in difficoltà e alle situazioni di disagio economico e sociale.

In questo periodo storico così complesso, infatti, sentiamo l’esigenza di innalzare al Signore una preghiera per la pace che possa dare sollievo al nostro cuore, rinforzare la speranza e metterci in cammino senza paura. Con questi sentimenti nel cuore, ci auguriamo che ogni realtà parrocchiale, ogni Movimento e Associazione possa essere presente con una rappresentanza nella parrocchia di San Francesco. Per tutti, comunque, sarà possibile vivere questo momento attraverso il collegamento con i canali telematici indicati nella locandina in allegato.

Nella consapevolezza che la pace è un bene di tutti, e che nelle nostre comunità sono presenti segni di “bene diffuso”, si vuole estendere l’invito a quanti nel nostro territorio si occupano di pace e del bene comune.

Nei giorni che precedono la preghiera per la pace si possono seguire gli eventi di preparazione sulla pagina Facebook “Azione Cattolica Termoli-Larino”:

L’ACR ha organizzato tre incontri a cui i nostri ragazzi, giovani e adulti, potranno partecipare collegandosi alla pagina Facebook e al canale YouTube di Azione Cattolica Termoli-Larino.

Giovedì 28 gennaio, dalle ore 18,30 alle 19, IO HO CURA DEL BENE COMUNE

– Breve introduzione di don Alessio assistente ACR/Giovani sul Messaggio per la Pace del Papa

– I ragazzi intervistano Antonio Russo, coordinatore Ambito Territoriale Sociale

– Testimonianza del comitato di quartiere “RETE DI SPERANZA MONTE CARMELO”

Venerdì 29 gennaio, dalle ore 18,30 alle 19, IO HO CURA DELL’ALTRO

– Breve introduzione a cura di don Alessio Rucci

– I ragazzi intervistano un operatore sanitario

– Testimonianza della cooperativa “ IL NOCE”

Sabato 30 gennaio, dalle 18,30 alle 19, IO EDUCO ALLA CURA

– Breve introduzione a cura di don Alessio Rucci

– I ragazzi intervistano il Prof. Michele Carafa , referente per l’orientamento scolastico presso il Liceo Artistico B.Jacovitti

– Testimonianza della comunità alloggio “ LA CASA DI KORE”