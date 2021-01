La Chaminade torna in campo e perde 3-1 con la Real Dem

Dopo una lunga sosta forzata la Chaminade Campobasso ha fatto il suo ritorno in campo ospite della Real Dem. La prima azione pericolosa è di marca locale con un passaggio filtrante di Dominioni che non trova la deviazione di Costantini.

I molisani con una squadra ridimensionata ulteriormente e sempre giovanissima puntano su una fase difensiva ordinata per pungere in contropiede. La Real Dem ci prova con diverse conclusioni dalla distanza ma per merito dei rossoblù e per loro imprecisione il parziale non si sblocca. A 94 secondi dall’intervallo i locali commettono il quinto fallo. Sul finire di prima frazione capitan Antonio Di Nunzio serve De Nisco che coordina il tiro ma Di Simone chiude lo specchio della porta. Il primo tempo termina 0-0.

Nella seconda frazione i ritmi si alzano. I locali trovano il vantaggio con Zaffiri. I molisani reagiscono immediatamente con De Nisco ma è ancora Di Simone a negare la gioia della rete al numero 9 dei rossoblù. La gara si mette in salita quando nel giro di un minuto Dominioni e Zaffiri portano a tre il parziale. La Chaminade prova a reagire alla ricerca della rete per riaprire il match. A tre giri di lancette dalla fine De Nisco sfrutta al meglio l’assist di Florindo di Camillo e fa 3-1. La gara termina qui ancora un volta la Chaminade paga caro le poche rotazioni.

REAL DEM – CHAMINADE (0-0) 3-1

REAL DEM: Di Simone, D’Alonso, Vinicius, Rucco, Schults, Costantini, Domignoni, Zaffiri, Contaldo, Marino, D’Amiano, Di Toro. Allenatore: D’Alonso

CHAMINADE: Di Camillo F, Turturiello, Di Nunzio D., Di Nunzio A., Cismpitti, Salvatore, De Nisco, Gallo, Pietra, Di Camillo F. Allenatore: Cavaliere

ARBITRI: Antonio Valentini Sezione di Bari, Francesco Decorato Sezione di Barletta, Cronometrista Giuseppe Costrino, Sezione di Termoli

RETI: doppietta Zaffiri 2T (RD) Dominioni 2T (RD), De Nisco 2T (CCB)