La Casa del Libro riapre al pubblico. “Ripartiamo con le nostre attività di scambio”

La Casa del Libro di Termoli riapre al pubblico. Dall’associazione culturale fanno sapere che “dalla prossima settimana, la sede dell’associazione sarà aperta il mercoledì e il sabato dalle ore 17 e 30″.

La sede è in Corso Vittorio Emanuele III n. 60/b e naturalmente l’apertura al pubblico sarà nel pieno rispetto delle norme anticovid. “Potremo così ripartire con la nostra attività di ‘scambio-libro’, più che mai opportuna e necessaria in questo periodo. Vi aspettiamo!”

Per chi non lo avesse già fatto è possibile regalare o regalarsi una tessera per iscriversi alla Casa del Libro ed entrare così a far parte di questa grande comunità di lettori.