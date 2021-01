Isernia, si torna in classe. “Ingressi scaglionati e massima attenzione per i mezzi di trasporto”

Il nuovo Dpcm del 14 gennaio 2021 contiene anche regole per la riapertura delle scuole. Da lunedì 18 gennaio – si legge nel decreto – le scuole superiori di secondo grado adotteranno «forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica… in modo che… almeno al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca… sia garantita l’attività didattica in presenza». Per le scuole dell’infanzia, per le elementari e per le medie, la didattica continuerà a svolgersi «integralmente in presenza».

In tale ottica di ripresa delle lezioni, il Comune di Isernia si è organizzato affinché tutto sia pronto e non si verifichino problemi e disagi.

«Da giorni – ha detto il sindaco Giacomo d’Apollonio – io, l’assessore all’istruzione Eugenio Kniahynicki e l’assessore ai trasporti Linda Dall’Olio, stiamo operando per garantire una sicura e ben disciplinata riapertura delle scuole. La Prefettura, dal canto suo, ha provveduto a convocare un tavolo di coordinamento per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità dei mezzi a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe degli studenti delle secondarie di secondo grado. Sulla base delle risultanze di tale tavolo – ha continuato d’Apollonio –, l’amministrazione comunale di Isernia sta adottando tutte le misure di competenza, coinvolgendo il personale dei vari servizi, a partire dalla polizia municipale e dalla protezione civile».

«Ciò che raccomandiamo a tutti – ha aggiunto l’assessore Eugenio Kniahynicki – è il diligente rispetto d’ogni prevenzione utile ad evitare i contagi, secondo quelle che sono le linee guida anti Covid per gli istituti scolastici, sia per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale sia per scongiurare gli assembramenti nei momenti di entrata e uscita. Allo scopo di contenere i rischi, ci sarà l’ingresso scaglionato degli studenti e massima attenzione sia per gli arrivi e le partenze dei pullman dei ragazzi che giungono dai paesi limitrofi sia per quel che riguarda il flusso dei veicoli dei genitori che accompagnano a scuola i propri figli. A tale riguardo, una raccomandazione particolare la rivolgo a coloro che si recano in auto al Polo scolastico di via Umbria, ricordando che per i veicoli non autorizzati è vietato l’accesso al viale che conduce al Polo».