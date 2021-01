Nove cittadini sono stati sanzionati per aver lasciato l’auto parcheggiata nei posti riservati ai disabili.

Ieri mattina (15 gennaio) i controlli dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e della Stazione di Isernia, che hanno attuato uno specifico servizio finalizzato al contrasto del fenomeno delle soste selvagge a tutela delle persone diversamente abili che, sovente, trovano i loro parcheggi occupati da utenti insensibili che non hanno diritto alla sosta negli stalli dedicati.

In particolare, nel corso delle attività, i militari hanno controllato 40 automezzi ed elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada per soste nei parcheggi riservati ai disabili.

Nello specifico sono stati monitorati i parcheggi posti nei pressi degli esercizi commerciali del centro città e parcheggio dell’Ospedale ove i cittadini, al fine di non perdere tempo in cerca di altro luogo ove lasciare l’auto, noncuranti del segnale e degli spazi delimitati, comodamente hanno approfittato della momentanea disponibilità dello stallo parcando l’autovettura in divieto di sosta pur non avendone titolo.

Complessivamente l’ammontare delle sanzioni elevate è di 783 euro e agli automobilisti incivili sono stati decurtati 18 punti dalla patente.