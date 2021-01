Inseguimento in pieno centro: non si ferma all’alt della Polizia, giovane multato. Aveva della droga in auto

Un inseguimento vero e proprio, come si vedono nei film, per acciuffare un ragazzo che non aveva nessuna intenzione di fermarsi a un posto di controllo della Polizia. Gli agenti della Squadra Volante si sono messi all’inseguimento di un uomo che, a bordo di un’autovettura, alla vista della paletta di segnalazione, invece di rallentare, ha pigiato sull’acceleratore allontanandosi a tutto gas e dirigendosi verso il centro cittadino.

La volante, dopo qualche chilometro e inseguendolo per le vie del centro, è riuscito a fermare il 26enne di un centro in provincia di Campobasso e a condurlo in Questura, dove è stato perquisito. Anche l’auto sulla quale viaggiava è stata perquisita e a bordo è stata trovata una piccola quantità di droga.

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura e gli è stata elevata una contravvenzione per non essersi fermato al posto di controllo. Una ‘scena da film’ che però avrebbe potuto causare guai molto più seri, considerando l’alta velocità con cui l’uomo si è dileguato per fuggire via.

Continua dunque l’attività di controllo del territorio da parte del personale della Polizia di Stato di Campobasso per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio e quelli inerenti agli stupefacenti.