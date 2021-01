Il termolese Luca Massimi a Verona arbitra la sua terza gara di serie A

10 gennaio 2021, data veramente importante per la sezione di Termoli e i suoi associati. Luca Massimi, arbitro di classe ’88, dirigerà la sua terza gara di serie A.

La partita si terrà al Marcantonio Bentegodi di Verona, dove l’Hellas affronterà il Crotone alle 15 sotto le telecamere di Dazn. Match importante visto il rischio della retrocessione per gli ospiti.

Un ottimo inizio anno per il nostro fischietto, dopo le due partite della massima serie e una di Coppa Italia. Lo accompagneranno in questa giornata Luca Mondin e Fabio Schirru, supportati da Aureliano, Valeri e Giallatini. Il ragazzo è stato premiato per le ottime partite sostenute in serie B, e come quarto uomo. Un vero orgoglio per la nostra sezione che gli auguro il meglio questa splendida giornata.