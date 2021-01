Il Southworking può aiutare il Meridione?

Lo Smartworking ha svuotato il nord e ha portato energie e risorse al sud. Una soluzione efficiente anche quando il covid sarà un brutto ricordo? Sì per gli autori di questo video-intervento, i giovani Vittorio Socci e Eduardo Montuori, che spiegano come in Italia nel 2020 è iniziata una era rivoluzione digitale per far fronte alla pandemia.

Grazie a Valeria Salvatore che ha montato il video.

GLI AUTORI

Vittorio Socci, 27 anni, nato a Termoli. Laureato in Economia e Direzione delle Imprese nel 2018 presso l’Università LUISS Guido Carli, vive a Roma dove lavora in un’impresa leader nel settore delle “utilities”.

Eduardo Montuori ha 25 anni ed è nato a Termoli. Laureato in Economia e specializzato in Finanza dei mercati energetici vive a Roma, dove lavora presso uno dei principali gruppi bancari europei.