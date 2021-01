482 foto: si è chiuso con questo numero il contest fotografico ‘Il nostro Natale’ lanciato da Primonumero.it sul proprio canale Instagram. Una risposta di pubblico che ci ha entusiasmato, e per questo vi ringraziamo.

Che dire delle vostro foto: bellissime, spiritose, accattivanti e in molti casi del tutto originali. Ci avete deliziato con i vostri scatti, quelli che avete scelto per immortalare il Natale più strano di sempre, quello dell’anno della pandemia. Gatti e cani domestici irresistibili, particolari di alberi e presepi, cibi tipici, luminarie cittadine, angoli di casa addobbati a festa, selfie (perfino in pigiama) e poi il volto dei bambini, vero inno alla speranza.

Le feste sono quasi finite ed è scaduto alle 12 di oggi il termine ultimo per mandarci le vostre foto. Alle 12 e 1 minuto abbiamo fatto la classifica dei post che hanno preso più ‘mi piace’.

La ‘regina’ del nostro gioco natalizio è stata lei, la foto del presepe costruito su una scala di legno, ingegnosa ed elegantissima idea che, come fattezze, può ricordare anche un albero. Ha sbaragliato tutti staccando la seconda foto più votata – l’albero a spirale tutto luminoso – di 34 like.

La foto più votata ha preso addirittura 1113 like, la 25esima classificata invece 256. Potete vedere il responso ‘social’ del contest in questa galleria fotografica.

Sono 25 le foto selezionate i cui autori, come promesso, si aggiudicheranno un regalo ‘tutto molisano’. Ma per sapere quale dovrete aspettare domani, il giorno della Befana. È proprio lei che porta i doni, no?