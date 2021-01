Il male, l’autorità e la Parola

di don Mario Colavita

Al tempo di Gesù la maggior parte dei ragazzi giudei riceveva un’educazione scolare. Le scuole erano tra le istituzioni obbligatorie per le città. La scuola era collegata alla sinagoga essa veniva chiamata “Bet ha sefer” (scuola del libro).

Per la frequenza della scuola i trattati fissano l’età di cinque anni, a dodici anni il ragazzo finiva gli studi, se era particolarmente brillante proseguiva in quelli superiori chiamati “bet ha-midrah” dove avrebbe studiato la Torah ai piedi un maestro della legge.

Scuola e sinagoga erano unite, nelle grandi sinagoghe vi erano due aule l’una per la preghiera l’altra per la scuola e anche per gli incontri della comunità.

A Cafarnao la sinagoga disponeva dell’aula della preghiera e di altri ambienti dove insegnare. È in questi spazi che è ambientato il vangelo di Marco dove Gesù, assieme ai primi discepoli chiamati, guarisce un indemoniato.

L’insegnamento di Gesù a Cafarnao è particolare. Marco annota che insegnava con autorità e non come gli scribi.

Gli scribi erano ritenuti i successori dei profeti, la loro parola era sacrosanta, l’interpretazione della legge che davano era ritenuta giusta.

Gesù non è così va oltre, ha autorità, il suo insegnamento è diverso supera la formalità della legge, l’oltre di Gesù è l’amore. Saper annodare l’uomo a Dio non con parole formali e di circostanza ma con gesti concreti di fraternità.

La dimensione del male l’evangelista Marco ce la fa vedere nell’uomo posseduto da uno spirito impuro che dice la verità su Gesù: tu sei il santo di Dio.

Spirito significa forza, energia, quando questo spirito viene da Dio si chiama Santo perché separa la persona dalla sfera delle tenebre, del peccato, quando viene dalla realtà contraria a Dio si chiama impuro, trattiene l’uomo nell’oscurità, nel peccato.

Il santo di Dio è il messia liberatore, il male riconosce il bene, le tenebre non possono convivere con la luce.

Gesù è il santo di Dio ma per comprenderlo abbiamo bisogno di camminare con lui.

Gesù non possiamo prenderlo per un giocoliere, un prestigiatore, uno sciamano, un mago che scaccia il male e fa fatture, per comprendere Gesù c’è bisogno di accogliere la passione morte e risurrezione. Ecco perché dice: taci. Non è ancora l’ora.

Il discepolo deve ancora camminare vedere, ascoltare, sperimentare la grandezza di Dio che si manifesta nella passione, morte e risurrezione.

Signore liberaci dal male interiore quello che ci fa dire male, quello che non ci fa bene, quello che divide, quello che mette disordine interiore ed esteriore; di questi mali, oggi, in tempo di pandemia, forse, siamo testimoni o attori.

Per questo abbiamo bisogno della Parola che libera e illumina, di una parola che abbia autorità di dire esci, vai via spirito del male!