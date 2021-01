Se i trend nazionale e regionale mostrano un fastidioso segno negativo, Casacalenda va in controtendenza e mostra i muscoli. Qui si parla di imprese al femminile, attività commerciali gestite da donne, che nel corso dell’ultimo anno – ovvero in coincidenza con la pandemia – hanno subito un preoccupante crollo. L’antica Kalena fa parlare di sé invece in positivo, raccontando quattro storie di altrettante donne che hanno aperto o rilanciato la propria attività commerciale mentre molto, intorno, sta chiudendo con il lucchetto.

E’ l’ex sindaca Sabrina Lallitto, a proposito di donne forti, a far venire a galla esperienze di coraggio, resilienza, ottimismo nel futuro. Le protagoniste sono le quarantenni Rachele e Antonietta, la trentenne Valentina e Isolina, la più giovane, che ha solo 26 anni. “In questo periodo c’è mancanza di fiducia, incertezza del domani – dice Lallitto –. Eppure, c’è chi a queste parole e domande ha dato risposta, la paura l’ha messa da parte e quel coraggio l’ha trovato. Chi ha raccolto le forze ed è ripartito davvero. Forse, semplicemente, non mollando mai. La fierezza di Rachele, la professionalità di Valentina, la perseveranza di Antonietta, l’intuizione di Isolina, oggi, sono il nostro esempio concreto”.

Conosciamole meglio. Rachele ha aperto un negozio di stufe a pellet in pieno centro. Un investimento deciso circa un anno fa, proprio agli albori della pandemia da covid-19, che mostra grande audacia visto che qualche tempo fa aveva provato la strada dell’imprenditoria e le cose non erano andate al meglio. Insomma, non si è abbattuta riuscendo nell’impresa e ora ci sta mettendo tutta se stessa.

C’è Antonietta, che un paio di anni fa aveva già riscattato un’attività storica del paese, una sorta di bazar dove si trova di tutto, il centro commerciale della città in versione rimpicciolita, se vogliamo. Non aveva ancora inaugurato, poi la decisione di spostarsi sul corso principale. Ne è venuta fuori un’attività moderna, che vende anche e soprattutto articoli di scuola, libri, articoli in genere, giocattoli. Una mamma con la M maiuscola, non c’è che dire.

E ancora Valentina, 34 anni, che a una settimana di distanza da Rachele ha deciso di puntare tutto sul suo nuovissimo centro estetico. Sì, un’estetista molto professionale alla quale da ormai un anno si affidano in tanti.

Isolina, per tutti Isa, come detto è la più giovane e ha comprato il tabacchi più conosciuto di Casacalenda. Ha ampliato l’offerta, fa anche i caffè e ha messo su un posto carino, moderno, anche lei in centro. L’inaugurazione proprio l’altra sera, e quindi qui l’in bocca al lupo deve essere doppio.

Bisogna dire che quasi tutte le attività sono rimaste praticamente sempre aperte, anche durante il lockdown, occupandosi di prodotti di prima necessità. “Hanno stretto i denti – racconta Sabrina Lallitto –, restando aperte ogni quando le era concesso. Sono state brave, hanno inaugurato le proprie attività nel periodo più complicato dal dopoguerra. E mi sento ancora più orgogliosa che quattro donne diano un segnale di questo tipo”.

Quattro donne che “hanno investito in loro stesse, nella loro tenacia, nella loro risolutezza, aprendo o rinnovando le loro attività commerciali. Io le ho viste accogliere all’ingresso gli amici e i conoscenti il giorno delle inaugurazioni o riaperture, le ho viste così attente al distanziamento e alle mascherine indossate correttamente mentre fiere ci hanno accompagnate a visitare i nuovi locali che profumavano ancora di vernice fresca. Io ho visti splendidi sorrisi, anche dietro alle mascherine perché erano gli occhi a sorridere” conclude l’ex sindaka.