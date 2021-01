Il Comune lancia online l’indagine sui servizi comunali

Campobasso

Angelo Giustini si è recato questa mattina - 13 gennaio - all'ospedale di Campobasso per verificare la situazione in cui versa il reparto guidato dal dottor Cecere e interessato da numerosi contagi. "Invierò una relazione al Ministero in cui rifeririò quanto ho visto", le parole che il commissario ha rilasciato alle tv locali. Attualmente, aggiunge il primario, "Chirurgia è aperta solo per le urgenze".