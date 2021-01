Il Commissario Giustini resta al suo posto: il Ministero alla Salute respinge le dimissioni

Campobasso

Il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha presentato stamattina un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare il pericolo rappresentato dall’attuale gestione dei pazienti al Cardarelli. Sotto accusa anche le mancate assunzioni e il fatto che i primari siano in realtà direttori nominati e non vincitori di concorso, e che per questa ragione hanno timore a esporsi.