Il Campobasso butta la vittoria: la Vastese fa 2-2 in pieno recupero. Non bastano Bontà e Candellori

Una vera e propria beffa, maturata nel secondo minuto di recupero. Il Campobasso butta nell’immondizia due punti dopo essere stato in vantaggio, praticamente, tutto il match. Delusione, anche grande, visto che su quattro trasferte si è vinto solo una volta. E in vetta si viene raggiunti dal Notaresco vittorioso sul Matese.

Mirko Cudini deve rinunciare a Pablo Vitali sull’esterno di destra dove va a posizionarsi Zammarchi, a centrocampo c’è il rientro di capitan Bontà. Prime battute che vedono protagonista la manovra rossoblù, con cui gli ospiti cercano subito di mettere alle strette quelli di casa. Ma occasioni non ne arrivano.

La primissima al 16’: Esposito pennella da corner, Bontà svetta più alto di tutti e timbra il vantaggio. Il centrocampista-goleador è tornato: sei marcature per lui finora. Un gol che permette ai Lupi di giocare sul velluto, seppure su un campo pesante. Peccato che i tentativi da fuori di Brenci e Candellori siano troppo fiacchi.

Quando non te l’aspetti, ecco il pareggio a sorpresa della Vastese. Corre il 38’, Valerio approfitta di una respinta della difesa ai venti metri, non ci pensa su e insacca d’esterno un gran gol. Piga appare abbastanza in ritardo. Una gara che prende un’altra piega dalla mezz’ora in poi, con i molisani poco lucidi negli ultimi venti metri. Ma il lampo decisivo giunge prima del riposo: Brenci mette in profondità dove un difensore interviene in scivolata ma Candellori è il più lesto e mette dentro l’1-2.

Nella ripresa si fa vedere subito Esposito con un paio di serpentine che mettono in imbarazzo la difesa di casa. Ma c’è anche la reazione confusionaria degli abruzzesi. Il più pericoloso è Martiniello che impegna di testa Piga. La risposta di Esposito su punizione non è così irresistibile. Un secondo tempo condizionato da un campo sempre più allentato, c’è da combattere.

Sul finire del match Bontà avrebbe la palla del tris ma riesce solo a spizzare di testa sulla punizione di Vanzan. Ma la doccia gelata è dietro l’angolo: al 92′ Martinez calcia una punizione tutt’altro che irresistibile, Piga tocca ma non para colpevolmente. Finisce 2-2. Gestione non buona di una partita che sembrava ormai vinta.

VASTESE 2

CAMPOBASSO 2

VASTESE: Di Rienzo, Di Filippo (79′ Sorgente), Diallo, Altobelli, Obodo, Gentile (46′ Cardinale), Valerio, Meola (84′ Martinez), Martiniello, Bernardi, Di Prisco.

ALL.: Fulvio D’Adderio

CAMPOBASSO: Piga, Fabriani (65′ Martino), Vanzan, Brenci (80′ Tenkorang), Menna, Dalmazzi, Bontà (90′ Sbardella), Candellori, Cogliati, Esposito, Zammarchi (80′ Sforzini).

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Vingo di Pisa

Assistenti: Conte e Marchese di Napoli.

MARCATORI: 16’ Bontà (C), 38’ Valerio (V), 43’ Candellori (C), 92′ Martinez (V).

Note: ammonito Dalmazzi (C). Partita giocata a porte chiuse.

FOTO SS CAMPOBASSO CALCIO