Il Battesimo del Signore, che ha scelto di stare dalla parte degli ultimi

Battesimo del Signore – Anno B

Gesù venne e fu battezzato da Giovanni (Mc 1,7-11).

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

C’è un breve testo di Pedro Casaldaliga, vescovo poeta brasiliano morto nel 2020: “Nel ventre di Maria Dio si fece uomo. E nella bottega di Giuseppe Dio si fece anche classe”. Al di là degli echi marxisti, queste parole ci dicono che non basta credere nell’incarnazione, ma bisogna anche chiedersi: che tipo di uomo è stato Gesù, che scelte ha fatto, da che parte è stato? Lui stesso nel vangelo ci spiega perché è rimasto così colpito da Giovanni il Battista da andarlo a cercare nel deserto immergendosi, prima che nel fiume Giordano, nel fiume di reietti della società che andavano da Giovanni ad ascoltare delle parole di speranza e di incoraggiamento.

Sentiamo le sue parole: “Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Un uomo vestito con abiti di lusso? Quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, più che un profeta. Tra i nati da donna non è sorto nessuno più grande di Giovanni il Battista” (Mt 11,7-11).

Gesù andando da Giovanni ha mostrato che Dio facendosi uomo ha scelto da che parte stare: non dalla parte dei potenti del mondo, ma dalla parte degli ultimi.Il cammino dell’incarnazione non è giunto a compimento con la nascita di Gesù ma con la sua totale immersione nell’umanità reietta. Come ha detto bene Paolo: diventando uomo ha assunto la forma di schiavo e si è fatto obbediente fino alla morte di Croce. Nel Battesimo al Giordano, nella condivisione con i peccatori e i disprezzati della società, l’incarnazione è giunta al punto di svolta che porterà Gesù al Calvario, a condividere la morte con i disperati. Se nel ventre di Maria Dio si è fatto uomo, nel Giordano si è fatto fratello di ogni uomo rifiutato.

Don Michele Tartaglia