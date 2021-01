Vista sul futuro

Dal poker all’Agnone davanti a 4mila tifosi alla vittoria sofferta sul Vastogirardi: l’anno che se ne va ha regalato quasi solo vittorie ma anche tanto amaro in bocca per una promozione che sembrava a portata di mano senza lo stop forzato. Il patron Mario Gesuè spinge sull’acceleratore: “Dobbiamo tornare ad ululare almeno in Lega Pro”. Intesa con il canale americano per la trasmissione delle gare. Sul nuovo socio Matt Rizzetta: “E’ entrato nel club con una quota di minoranza ma ha già un’opzione per rilevare fino al 40%, sarà un uomo chiave per lo sviluppo del brand”.