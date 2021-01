Ricordate l’Hubei, Cina? Quando il Coronavirus era lontanissimo

I primi casi di una misteriosa polmonite riferite dalle Autorità Cinesi all’Oms risalgono alla fine del 2019. L’epicentro era Wuhan, città della Cina centrale di 11 milioni di abitanti sita nella regione dell’Hubei, dove giorno dopo giorno i contagi aumentavano. Fino a fine gennaio l’Italia e il mondo intero osservano da lontano quel che accade in quel posto così remoto, sconosciuto ai più fino a poco prima.

In Molise era il 28 gennaio quando, dal nostro piccolo osservatorio, abbiamo cominciato a parlare dell’Hubei. Non già per il coronavirus in senso stretto, quanto per i rapporti commerciali ed istituzionali che la nostra Regione aveva cominciato ad intrattenere con quel territorio.

A partire da oggi Primonumero.it vi riproporrà gli articoli apparsi su questa stessa testata un anno prima, per ripercorrere le tappe salienti (a cominciare dagli esordi) di quel che sembra accaduto un secolo fa. Ma anche per ricordare a tutti noi gli errori di valutazione commessi