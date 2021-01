Serie d

I Lupi anticipano col Giulianova: il socio americano Rizzetta al debutto a Selvapiana

Si gioca in anticipo per usufruire di un giorno in più di riposo in vista del recupero di mercoledì con l’Albalonga. E’ la prima assoluta allo stadio per l’investitore italostatunitense. Mirko Cudini riavrà tutti a disposizione: Vitali ha scontato il turno di squalifica e dovrebbe partire dal primo minuto come il portiere Raccichini.