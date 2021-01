Guglionesi, dopo nomina assessore esterno assegnate le deleghe ai consiglieri

Deleghe a tre consiglieri per seguire altrettanti settori della vita amministrativa di Guglionesi. Il sindaco Mario Belloti, con decreto numero 1 dell’8 gennaio, ha riconfermato due esponenti di maggioranza e nominato un terzo conferendogli una delega. Si tratta di Michele D’Anselmo, delega al Bilancio, alla Cultura e al Turismo; Corrado Del Torto, delega all’associazionismo, politiche giovanili, progettazione europea per le strategie di sviluppo locale e Paolo De Socio, da poco entrato in Consiglio al posto della dimissionaria Giuseppina D’Onofrio, che ha avuto la delega alle politiche di valorizzazione e recupero del centro storico.

Si chiudono così, almeno per ora, le decisioni in merito all’esecutivo a seguito delle dimissioni prima della consigliera/assessore Giuseppina D’Onofrio, e poi dello stesso assessore Michele D’Anselmo che ha ritenuto di lasciare la Giunta per impegni personali ma, di fatto, è stato riconfermato agli stessi settori precedenti. Nel frattempo Mario Bellotti, in ottemperanza all’equilibrio richiesto dalle cosiddette Quote Rosa ha nominato una donna assessore esterno. Si tratta dell’avvocato Carmelina Minchillo.