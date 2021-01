Erano convinti di poter tornare presto in Piazza del Papa ma per il momento non sarà così. I commercianti itineranti a partire da oggi saranno invece in via Maratona, nel parcheggio dove di solito si svolge il mercato del martedì a Termoli. “Il Comune ci ha invitato a sistemarci lì in attesa di cambiare l’ordinanza. Ma noi non desisteremo, è lì che vogliamo tornare”.

Sembrava spegnersi l’eco della polemica innescata dall’ordinanza sindacale che lo scorso 8 gennaio aveva vietato lo svolgimento del commercio itinerante in Piazza del Papa, via America e dintorni. Una decisione che ha suscitato forti contestazioni anche dalle associazioni di categoria trovando anche un’opinione pubblica fortemente contraria al provvedimento.

Tanto che, dopo numerose proteste anche in municipio, l’assessore Giuseppe Mottola si era recato sul posto insieme ad alcuni degli ambulanti, per un sopralluogo al fine di individuare gli spazi più adatti alla sistemazione dei furgoncini che vendono frutta e verdura, mozzarelle e prodotti caseari, pizza e varia oggettistica. Il compromesso sarebbe quello di far parcheggiare i furgoncini in aree molto più interne al parcheggio, facendo sì che le auto non dei clienti non si parcheggino a ridosso della rotonda e della carreggiata, così da evitare rischi per la sicurezza stradale.

Ma diversi giorni sono trascorsi da quel sopralluogo e nonostante le rassicurazioni ricevute dagli ambulanti, l’ordinanza è rimasta in vigore. Alcuni di loro sono stati nuovamente ascoltati in Comune, ma al momento non c’è stato il dietrofront che i commercianti auspicavano. “Ci hanno detto che occorre tempo per fare un regolamento e nel mentre possiamo occupare gli spazi di via Maratona se vogliamo” fa sapere il titolare di uno dei furgoncini della frutta.

Quindi saranno pronti ad accogliere i clienti fra il supermercato Tigre e la farmacia Cappella, in un’area frequentata e trafficata, ma mai quanto Piazza del Papa.

“Saremo lì da oggi (22 gennaio). Spero che nessuno abbia da protestare ma sappiamo che non è la stessa cosa. L’abbiamo detto sia al sindaco che all’assessore, noi vogliamo tornare in Piazza del Papa e non ci arrenderemo”.