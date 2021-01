Giovani democratici, seminario online su ‘Next Generation EU’

Venerdì 22 gennaio, alle ore 17, si terrà il quarto webinar della scuola di formazione politica organizzata dai Giovani Democratici del Molise insieme alla Federazione PD Medio Molise.

L’incontro dal titolo “Next Generation EU” vedrà la partecipazione in qualità di ospiti speciali di Brando Benifei, giovane eurodeputato e capo delegazione del Partito Democratico presso l’eurocamera, e del già Presidente del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa Giovanni Di Stasi.

Verrà trattato il tema concreto ed attuale degli strumenti finanziari offerti dall’Unione Europa quali Next Generation EU, MES e SURE. La capogruppo PD in consiglio regionale, Micaela Fanelli, dichiara: “Siamo arrivati a un filo della crisi di governo più illogica della storia recente, sul tema del Recovery Plan. Perché così importante? Che ci aspetta? Quali gli orizzonti per il Molise? Ne parliamo per saper proporre oggi, ma anche per formare una classe dirigente che sappia analizzare strumenti e soluzioni per un Molise che deve correre e non lasciare indietro nessuno. Green, digitalizzazione, coesione, giovani, donne, sud, aree interne: molte piste che vorremmo riuscire a percorrere. Grazie a chi ci aiuterà a capire e costruire”.

A moderare il dialogo tra gli ospiti e i partecipanti ci sarà il Segretario regionale dei Giovani Democratici del Molise Alfredo Marini. Interverranno durante il dibattito la vicepresidente Iusy Caterina Cerroni, il Segretario PD Molise e consigliere regionale Vittorino Faciolla, Andrea Vertolo e Lea Ferrara (Federazione PD Medio Molise)