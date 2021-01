Scontro frontale in serata all’altezza del bivio per Bojano. Intorno alle 20 e 45 di oggi, 28 gennaio, un furgone è finito contro un’auto per cause in corso di accertamento. A bordo del primo veicolo 4 persone, che sono rimaste tutte ferite. In auto invece viaggiava il solo conducente che è rimasto incastrato tra le lamiere. Per tirarlo fuori dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Campobasso che hanno dovuto aiutarsi con le cesoie per piegare le lamiere.

Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Bojano. Il traffico ha subito forti rallentamenti, mentre i i carabinieri hanno eseguito i rilievi per poter ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il più grave tra i feriti è proprio l’automobilista.

Foto 2 di 2



seguono aggiornamenti