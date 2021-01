Portocannone

Dopo l'assurda morte del 36enne pakistano che non è stato soccorso se non quando era ormai troppo tardi, anche la beffa delle carte burocratiche perché la questione del rimpatrio della bara è arrivata incredibilmente alla prefettura di Roma piuttosto che a quella di Campobasso. A una settimana dalla morte, non si conoscono ancora i tempi della partenza della bara. Intanto la famiglia, la madre la moglie e i tre figli, stanno vivendo momenti di gravissima difficoltà economica in Pakistan. Il sindacato operai autorizzato tramite Andrea di Paolo sta seguendo da vicino la questione e ora, con il consenso dei familiari, rende pubblico l'Iban per le donazioni di solidarietà.