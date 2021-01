Alla fine la decisione presa è stata quella di ‘blindare’ il reparto di Chirurgia del Cardarelli, dove è divampato un focolaio che ha coinvolto circa 30 tra pazienti e operatori sanitari. Lo aveva chiesto a gran voce lo stesso primario, il dottor Cecere, e alla fine il direttore sanitario dell’ospedale ha stabilito che chiusura fosse.

Dal reparto di Chirurgia non si entra e non si esce. Non verranno dimessi i pazienti attualmente ricoverati, né potrà entrare alcuno in reparto. I ricoveri programmati sono sospesi perché deve essere ridotta la disponibilità dei posti letto. Quanto alle situazioni di emergenza-urgenza, i soggetti in questione saranno ricoverati nel reparto di Ortopedia, area Covid free. Lunedì 11 gennaio – come anticipato ieri a Primonumero dal Dg Asrem Florenzano – verrà fatto il punto della situazione nel corso dell’audit organizzativo convocato dalla direzione dell’Azienda sanitaria regionale.

Il primario del reparto aveva paventato la denuncia in Procura per ‘epidemia colposa’.