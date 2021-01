Festa sul pontile

Centinaia di uccelli sul pontile di RioVivo. Nel regno animale gli assembramenti non sono vietati e oggi abbiamo la fortuna di poter guardare, attraverso questa bellissima immagine che ci ha inviato Maurizio D’Amicantonio, il nutrito stormo di cormorani. Una specie che, ci spiega l’ornitologo Nicola Norante, “viene a svernare da noi nutrendosi di grosse quantità di pesce marino e di acque dolci che cattura abilmente sott’acqua. Il pontile ospita circa 150 soggetti ed è uno dei quattro dormitori del basso Molise. Dai miei censimenti, condotti ogni anno a gennaio, non svernano meno di 800-900 soggetti. E’ una specie che in primavera lascia il nostro litorale per tornare a nidificare in nord Europa e coste dell’Atlantico”.