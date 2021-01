di Antonio Federico, deputato M5s alla Camera

“In questo momento essere costretti a parlare di un’incomprensibile crisi politica crea imbarazzo. La maggior parte dei cittadini, infatti, giustamente non comprende per quale ragione si sia deciso di mettere in stand-by le decine di misure a cui stiamo lavorando e aprire una crisi nel momento più difficile della nostra storia repubblicana.

Davanti a questo disorientamento, il MoVimento 5 Stelle continua a concentrare tutte le energie sulle cose da fare.

Servono altri ristori per commercianti, ristoratori e partite Iva ancora in difficoltà; bisogna lavorare affinché studentesse e studenti possano al più presto tornare a scuola in presenza e in tutta sicurezza; serve lavorare a testa bassa per consentire agli italiani di tornare al più presto a quella normalità fatta di incontri, di socialità, anche con le persone più anziane senza la paura di far loro del male.

Per farlo serve un Governo forte, come serve un Governo forte e credibile per raggiungere il maggior numero di vaccinati nel minor tempo possibile, per gestire sui territori le reti assistenziali e ospedaliere, in un rapporto di leale collaborazione con le Regioni che non si trasformi in rimpalli di responsabilità e scaricabarile.

Occorre un Governo forte e il MoVimento 5 Stelle è pronto a sostenere Giuseppe Conte alla guida di questo Governo. Il grande lavoro condotto in Europa dal presidente permette all’Italia di avere oltre duecento miliardi di euro pronti per essere investiti in digitalizzazione, infrastrutture, ricerca e sviluppo, tutela dell’ambiente e della salute. Sono risorse che ci consentono di portare infrastrutture e investimenti al Sud, nelle aree interne e montane. Un’occasione storica che non possiamo e non dobbiamo perdere.

Il MoVimento 5 Stelle farà la propria parte senza risparmiarsi. Siamo pronti a ripartire dopo questo stop inopportuno e immotivato con ancor più energia. Per continuare a migliorare e dettagliare le modalità d’investimento dei fondi del cosiddetto Recovery Plan, per sostenere ancora chi è rimasto indietro a causa della pandemia, per trasformare il Paese e adeguarlo alle sfide che abbiamo davanti”.