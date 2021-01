Secondo successo di fila per la Magnolia Campobasso che dopo aver espugnato Lucca a fine 2020 riesce ad avere la meglio su Vigarano per la prima del 2021. Una prova muscolosa e di qualità da parte delle rossoblù di Sabatelli messe in difficoltà soltanto nel primo periodo. Poi una sorta di monologo e per le ospiti non c’è stato più nulla da fare.

Parte bene la formazione di casa che nei primi cinque minuti è sempre in vantaggio fino al 6-2. Poi Vigarano decide di accelerare e fa punti a ripetizione sorpassando le campobassane (6-10) e allungando prima sull’8-15 fino al 10-19 di fine primo periodo. Le rossoblù chiaramente non demordono e partono molto bene nella seconda frazione accorciando di qualche punticino. Ma la gara è dura e l’avversaria organizzata, abile a rispondere colpo su colpo. La rimonta casalinga si completa a qualche secondo dal riposo lungo: il 25-26 di Bove è linfa vitale, il doppio tiro libero messo a segno da Ostarello la possibile svolta (27-26).

di 10 Galleria fotografica Gara Magnolia-Vigarano









Il sorpasso dà una carica incredibile alla Magnolia che parte in quarta nel terzo tempo mettendo a segno un bel 4-0 di parziale e mantenendo una distanza di sicurezza di cinque lunghezze. L’allungo decisivo quasi a metà parziale, quando l’ultima arrivata Tikvic mette dentro il 37-29. E’ una squadra trasformata rispetto alle prime battute quella campobassana in grado ora di travolgere le avversarie (48-31) non prima di ricevere un 0-7 da parte delle avversarie ancora in partita dunque.

L’ultimo quarto si apre sulla falsa riga del precedente, e cioè con il quintetto di Sabatelli in controllo del match nonostante l’arrembaggio ospite. Campobasso è superiore e lo dimostra riuscendo ad allungare e ad esprimere anche un gioco piacevole. E alla fine il 76-59 è più che meritato, con una Ostarello super (23 punti) e una grande Gorini (18). Buon debutto per la Tikvic (12).

MAGNOLIA CAMPOBASSO 76

VIGARANO 59

MAGNOLIA CAMPOBASSO: Marangoni 2, Tikvic 12, Wojta 9, Quinonez, Sanchez, Gorini 18, Bonasia 6, Bove 4, Ostarello 23, Amatori, Egwoh, Falbo 2.

ALL.: Sabatelli

VIGARANO: Bestagno 2, Tapley 15, Sorrentino 9, Rosset 18, Yurkevichus 7, Albano 4, Valensin 2, Migani, Farina, Castelli 2, Mandini.

ALL.: Castelli

ARBITRI: Moretti, Pecorella, Gagliardi.

(fotoservizio Giuseppe Terrigno)