Nel giorno dell’Epifania si torna in campo. Domani la Chaminade Campobasso sarà impegnata nella lunga trasferta a Mirto in provincia di Cosenza. La sosta natalizia è stata fondamentale per i molisani, novità nello staff tecnico e nella rosa.

In virtù di una squadra prettamente under la società ha scelto di affiancare a mister Alessandro Cavaliere il tecnico Massimiliano Marsella a cui quest’anno è stata affidata l’Under 19. A guidare la squadra in panchina già da domani il duo tecnico Cavaliere – Marsella. La rivoluzione di dicembre ha portato la società a promuovere in prima squadra le giovani leve rossoblù, il 7 febbraio dovrebbe partire il campionato giovanile interregionale. La squadra dunque è proiettata sul doppio fronte. Un duo tecnico ben assortito da un lato mister Cavaliere, giovane e di grande prospettiva come dimostrato anche lo scorso anno alla guida della Juniores, dall’altro lato l’esperienza di mister Marsella già vice allenatore in serie B con il Cus e con tanta esperienza sulle panchine della serie C.

La rosa si è ampliata con il ritorno di Jacopo Fieramosca, lo scorso anno nell’under 19 dei rossoblù, il laterale classe 2000 quest’anno aveva aperto la stagione in Serie C regionale con lo Sporting Campobasso. Tornano nelle rotazioni anche Pescolla e Oriente, è ancora alle prese con qualche noia muscolare il portiere D’Alauro.

Mirto – Chaminade, gara valida per l’11esima giornata, sarà diretta da Concetto Fabiano di Messina e Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta, cronometrista Fabio Cozza di Cosenza.