Da poco più di un mese aveva spento 79 anni, una parte dei quali ‘impegnati’ a lottare contro un brutto male. Ma alla fine si è arreso: Rodolfo Mariano, storico sindaco di Campolieto, è spirato ieri mattina – 28 gennaio – a Milano.

Nato il 22 dicembre del 1941, Mariano è stato un amministratore amato grazie ai numerosi progetti realizzati per lo sviluppo della comunità. E per certi versi fu anche un precursore. “Amo definirmi un impiegato tra gli impiegati (del Municipio, ndr” e “sono convinto che il sindaco è il manager di un Comune“: disse in una intervista rilasciata alcuni anni fa a Primo Piano Molise anticipando i tempi sulla ‘nuova’ funzione dei sindaci soprattutto nei paesi più piccoli e che si trovano nelle aree interne.

La sua morte ha sconvolto il paese che si è stretto attorno alla famiglia. Il sindaco Annamaria Palmiero ha proclamato per domani, 30 gennaio, il lutto cittadino: “Il Sindaco, l’Intera amministrazione comunale ed i dipendenti tutti ricordano con affetto e stima Rodolfo Mariano, già Sindaco del Comune di Campolieto e si uniscono al dolore della famiglia. E’ proclamato il lutto cittadino, per il giorno 30 Gennaio 2021, in segno di cordoglio per la sua scomparsa”.

Sempre il 30 gennaio, alle ore 17.30, la Chiesa Madre di Campolieto ospiterà una funzione religiosa in suffragio del defunto.

