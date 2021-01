I carabinieri di Termoli hanno sorpreso e denunciato due giovani originari della provincia di Foggia che viaggiavano in auto con due coltelli a serramanico. Sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della sezione radiomobile della compagnia di Termoli a effettuare il controllo a un posto di blocco durante il quale i due giovani, entrambi noti alle forze dell’ordine, hanno mostrato segni di nervosismo.

Dalla perquisizione sia personale che del veicolo è emersa la presenza dei coltelli. Le due armi sono state sequestrate mentre i due giovani, 21 e 20 anni, sono stati denunciati per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Inoltre è stata avviata la procedura per il foglio di via nei loro confronti ed è scattata una multa di 2.132 euro per violazione del Dpcm in materia di spostamenti e violazione dei confini regionali senza motivo giustificato. In tutto fra Termoli e Campomarino solo nella giornata di ieri sono stati controllati 21 veicoli, 28 persone e sono state effettuate 5 perquisizioni fra veicoli e persone.