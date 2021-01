Dietrofront a Termoli: lunedì 11 si torna in classe alle scuole primarie

Contrordine a Termoli: le scuole primarie torneranno alla didattica in presenza lunedì 11 gennaio, a differenza di quanto deciso all’indomani dell’ordinanza regionale che demandava ai sindaci la scelta a riguardo.

La comunicazione ufficiale arriva direttamente dal Comune di Termoli: “Si comunica che, vista l’Ordinanza del Sindaco di Termoli n. 4 del 09/01/2021, le attività didattiche per le Scuole Primarie del Comune di Termoli riprenderanno in presenza il giorno 11/01/2021”.

D’obbligo le raccomandazioni: “Per la sicurezza di tutti e il contenimento del contagio da Covid-19, si ricorda che tutti i genitori degli alunni sono tenuti a comunicare tempestivamente al proprio Istituto Scolastico le situazioni relative all’emergenza Covid-19 che possono riguardare i propri figli (presenza di sintomi influenzali o febbre, casi sospetti in famiglia, contatti stretti con persone positive al virus, quarantene, isolamento fiduciario, tampone positivo, ecc…).

Gli alunni per cui possa esserci anche solo un sospetto di contagio non possono recarsi a scuola prima di aver consultato il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari”.

Una decisione presa dopo il tavolo tecnico tenutosi ieri in Municipio con i dirigenti degli istituti scolastici.

In quell’occasione si era fatto presente che “la proiezione dei possibili contagi è stata analizzata”. L’ordinanza prevede “lo svolgimento delle attività didattiche in presenza nelle scuole primarie di Termoli dall’11.01.2021 fino al 16.01.2021 incluso” e stabilisce che “qualora la situazione epidemiologica nel territorio del Comune di Termoli dovesse subire variazioni, si provvederà tempestivamente in merito”.

Come noto invece la Giunta del capoluogo di regione ha deciso diversamente, sottolineando inoltre come questa scelta sia stata dettata dall’assenza di dati puntuali sui focolai scolastici.

Inizialmente l’Amministrazione guidata dal sindaco Roberti aveva deciso la riapertura per il giorno 7 gennaio delle sole scuole dell’infanzia e degli asili. Invece ora da lunedì anche gli alunni delle elementari torneranno sui banchi.