Un fattore di rischio importante nella malattia Covid-19 – e nel suo decorso – è il diabete. I pazienti affetti da diabete presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, a causa di problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita. E il Covid è tra queste ultime.

Il tutto è confermato dai dati che riportano che i soggetti con diabete tipo 1 hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici.

Per questi motivi Motore Sanità afferma che “proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica è estremamente importante, oltre a dover essere inseriti nella categoria di pazienti più rischio”. È stata sottolineata da più parti anche la necessità di “istituire un’anagrafe vaccinale per il monitoraggio delle cure. In questo modo si permetterebbe una migliore programmazione in tutte le regioni”.

Oltre alla vaccinazione anti-Covid, dunque, è di particolare efficacia la vaccinazione antinfluenzale. “La vaccinazione antinfluenzale evita molti ricoveri e genera risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale. Questi risparmi potrebbero essere reinvestiti in interventi di prevenzione”.

I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che l’umanità ha per combattere le malattie infettive. In questo periodo sono tornati di forte attualità per la speranza che rappresenta il vaccino nella lotta contro il coronavirus. Non esiste però solo quest’ultimo. “Sono molte le malattie infettive per cui è possibile vaccinarsi ed esistono vaccini consigliati e forniti gratuitamente per le persone con diabete (e anche per i loro familiari conviventi, ndr) che permettono di evitare malattie che potrebbero aggravare irrimediabilmente il quadro clinico. È perciò importante che tutti siano correttamente informati su questo argomento”, così Stefano Nervo, Presidente di Diabete Italia.

“Vaccinarsi significa vivere, non ci sono malattie benigne che è meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le malattie sono tutte interclassiste, democratiche e socialmente cieche, alcune possiamo sconfiggerle solo con il vaccino. La scienza medica e la ricerca ci hanno permesso di vivere più a lungo ed invecchiare, oggi una nuova minaccia si sta portando via, ben prima del tempo, migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il terrore di incontrare il Covid”, ha spiegato Rita Lidia Stara, Presidente della Federazione Diabete Emilia Romagna

Gli esperti però avvertono che è ancora troppo bassa la copertura vaccinale nei malati diabetici. Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e pediatri si appellano perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in quanto pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia.

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete è del 28,8% (Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel malato di diabete la vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus, scompenso cardiaco, influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione antipneumococcica è associata invece a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e degenza ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del target ministeriale del 75%.

Discorso che vale anche per i più piccoli. “Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione quelli che hanno delle necessità assistenziali complesse, tra questi sicuramente i bambini con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre di più la cultura della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei soggetti con patologie – ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma -. La vaccinazione è sicura e lo è ancora di più sicura e indispensabile nei bambini che hanno patologie croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è consigliata ma deve essere fatta perché è una protezione indispensabile, come devono essere fatte in piena sicurezza tutte le altre vaccinazioni”.

Il problema, agli esordi di quella che sarà la vaccinazione di massa più importante della nostra storia, può essere per l’appunto anche di tipo culturale. “Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere una mentalità diversa sul tema delle vaccinazioni” ha puntualizzato Rita Lidia Stara, Presidente della Federazione Diabete Emilia Romagna.

È vero anche però che la pandemia ha acuito l’attenzione sulle malattie infettive e sull’importanza della vaccinazione in generale. “La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le persone sono convinte di vaccinarsi e c’è grande richiesta, ma ci sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle prime – ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia -. La parte decisiva sarà quando verranno autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione funzionale territoriale della medicina generale”.

In questi giorni si intravedono – anzi si stagliano sempre più all’orizzonte – problemi vieppiù concreti di carenza reale di vaccini. Basti pensare al caso Pfizer. La sfida è epocale e per affrontarla probabilmente sarà dirimente anche la capillarizzazione delle vaccinazioni grazie all’impiego dei medici di medicina generale. In Molise però si è ancora lontani da una organizzazione in tal senso.