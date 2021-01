Demolizione e ricostruzione della scuola ‘Montini’: dal Governo oltre un milione per i progetti

Demolizione e ricostruzione della scuola ‘Montini’ di Campobasso, ci siamo. Tradotto: il Comune è riuscito ad accedere ai contributi previsti e stanziati dal Governo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative al 2020. Si tratta di una somma abbastanza consistente, un milione e 150mila euro per la precisione, che appunto servirà per abbattere e poi ricostruire l’intero polo scolastico.

Finalmente, verrebbe da dire. La ‘Montini’, una delle storiche scuole della città capoluogo, è chiusa ormai dal novembre del 2017, quando crollò il tetto di un laboratorio e si decise di mettere i sigilli provvisori che poi sarebbero diventati definitivi all’intero plesso di via Scarano.

Dunque, la luce in fondo al tunnel si intravede, ora non resta che partire al più presto con i lavori.

Interventi che riguarderanno non solo la scuola del quartiere Cep. Infatti, l’amministrazione comunale di Campobasso ha ottenuto fondi per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori inerenti anche per la messa in sicurezza del versante nord est del monte Sant’Antonio – cioè la Collina Monforte – ovvero la strada che conduce al Castello Monforte e per la ristrutturazione edilizia per la scuola dell’infanzia di via Jezza. Oltre, come detto, per la demolizione e ricostruzione del polo scolastico Montini.

A quanto ammontano i fondi? A oltre 1milione e 300mila euro, così suddivisi: 50.714 euro per la progettazione esecutiva e definitiva della messa in sicurezza del versante nord est della Collina Monforte, 1.150.000 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva riguardante la demolizione e ricostruzione dell’intero polo scolastico ‘L. Montini’ mentre altri 134.873 euro saranno utilizzati per la progettazione definitiva ed esecutiva della ristrutturazione edilizia prevista per la scuola dell’infanzia di via Jezza.

Nello specifico, il decreto interministeriale prevedeva la possibilità di avvalersi dell’assegnazione del contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, a favore degli enti locali che avevano trasmesso al Ministero dell’interno apposite richieste ritenute ammissibili.

L’iter è giunto a conclusione positivamente con il provvedimento dirigenziale del Ministero, emesso il 10 dicembre 2020, grazie al quale è stato disposto a favore degli enti locali, le cui richieste erano individuate dalla posizione 971 alla posizione 4737 della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2020, il pagamento del contributo in esame, nel limite di 300 milioni di euro resi disponibili per l’anno 2020.