Debutta nella Juve il giovane Di Pardo: ha origini molisane

Serata indimenticabile quella vissuta oggi da Alessandro Di Pardo, ventunenne calciatore della Juventus che ha esordito nella formazione bianconera durante il match di Coppa Italia tra la Vecchia Signora e la Spal.

Di Pardo, romagnolo di Rimini, ha origini molisane che rimandano a Campobasso, città del papà, e in qualche modo rappresenta un pezzo di Molise nel calcio che conta.

Da tempo si attendeva il suo esordio nella prima squadra della Juventus con la quale si sta allenando da diverse settimane, dopo aver iniziato la stagione agonistica con la Juventus Under 23 che gioca in Serie C.

Stasera in Coppa Italia Di Pardo ha debuttato entrando all’inizio della ripresa al posto di Bernardeschi. Centrocampista che nasce come mezzala, negli ultimi tempi si è specializzato come esterno di destra sia a centrocampo che talvolta in difesa.