MERCOLEDI’ 20 Dopo un inizio di settimana all’insegna del bel tempo, con tanto sole e qualche grado in più nella colonnina di mercurio, già da oggi inizieremo a risentire della rapida ritirata dell’alta pressione che ci ha regalato questa tregua dal gelo del weekend scorso. Avremo pertanto correnti più umide, cieli nuvolosi fin dal mattino e, in serata, anche qualche pioggia nella provincia isernina, nel venafrano e in zona Matese.

GIOVEDI’ 21 Continua a peggiorare la situazione meteorologica: al mattino cieli da coperti a nuvolosi ovunque, nel pomeriggio i primi piovaschi nel versante ovest della regione che arriveranno fino al Fortore. Complice anche una moderata ventilazione avremo pioggia anche durante la notte ma sempre nella parte occidentale del Molise.

VENERDI’ 22 Diffuso maltempo in Molise oggi: al mattino tante nuvole e qualche pioggia, nel primo pomeriggio rovesci sparsi anche se di debole intensità su gran parte dei nostri comuni. Poi, in serata, anche in basso Molise e sulla costa adriatica. Nessuna tregua da questa perturbazione neppure nel corso della notte quando si scateneranno anche dei temporali nel Venafrano.