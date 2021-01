Covid, Duronia avvia lo screening: tamponi a tappeto alla popolazione

Anche Duronia si aggiunge ai paesi molisani in cui l’amministrazione comunale ha deciso di promuovere una campagna di screening della popolazione: il 9 e il 16 gennaio sarà data la possibilità di effettuare il doppio tampone antigenico rapido per la diagnosi della covid-19. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la comunità religiosa, le associazioni di volontariato e le strutture socio-sanitarie.

“I test – si legge in una nota – saranno eseguiti su base volontaria nella Casa comunale di Duronia dalle ore 9. Coloro che per motivi di salute non riescono a raggiungere la Casa comunale potranno eseguire il tampone presso il proprio domicilio, previa comunicazione ai referenti dell’iniziativa”.

Ai cittadini è chiesto un contributo di 15 euro a testa, 7 euro e 50 per ogni tampone rapido.

L’amministrazione precisa anche che “lo screening ha lo scopo e la possibilità di valutare la sola situazione epidemica del momento senza poter escludere eventuali possibili future infezioni in coloro che si sottoporranno al test. Scopo dell’iniziativa è quello di tutelare la salute dei cittadini della nostra comunità e di trasformare un momento di disagio e incertezza in una occasione di unione”, spiegano i promotori.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Michelino D’Amico (380 34 44 962), Pietro D’Amico (338 75 01 612), Raimondo De Vincenzo (347 78 10 675), don Gino d’Ovidio (338 27 75 269), Domenico Manzo (328 91 64 256), Mauro Manzo (338 94 47 309), Mario Petracca (388 09 92 010).