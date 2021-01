Contest natalizio, un cesto a km 0 di ‘My Agry’ per Vichy ed Alessandra

É stata la signora Vichy ad aggiudicarsi il cesto con i prodotti artigianali di My Agry, la incredibile start up fondata da Giuseppe Colucci (Blu s.r.l.) di San Martino. Anche a lui – come agli altri sponsor – il nostro ringraziamento per aver scelto di aderire al nostro contest social e di mettere in palio i prodotti della ‘sua’ – della ‘nostra’ – terra.

Il regalo della foto n. 16 in classifica erano appunto dei prodotti tipici realizzati dall’azienda agricola sui generis del Basso Molise.

My Agry, per chi non lo sapesse, è una piattaforma web che dà la possibilità a ogni cittadino, italiano e straniero, indipendentemente dal luogo in cui risiede, di diventare agricoltore. E di seguire passo passo la coltivazione e la trasformazione dei prodotti scelti per il proprio orto. I prodotti vengono coltivati nell’azienda agricola Di Maio (tra San Martino in Pensilis e Madonna Grande) e poi trasformati in altre aziende del territorio.

Il risultato sono conserve, passate e pomodori pelati, sughi pronti, ortaggi sottolio, confetture e altre bontà genuine che noi molisani conosciamo bene.

A piazzarsi in classifica nel nostro contest fotografico ‘Il nostro Natale’ e ad agguantare il bel regalo di My Agry è stata Vichy, mamma 53enne di Termoli. A ritirare il gustoso pacco è stata sua figlia Alessandra. Ma il vero vincitore è il loro delizioso gattino bianco, immortalato mentre ‘curiosava’ vicino all’albero di Natale.