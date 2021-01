Contest natalizio, un buono da Viceversa Kids per mamma Patrizia

É stata la signora Patrizia ad aggiudicarsi il buona da 50 € da spendere presso Viceversa Kids, negozio di abbigliamento per bambini del centro di Termoli. A Giuseppina Di Matteo ed Antonio Mangifesta – rispettivamente titolare e socio dell’attività commerciale – il nostro ringraziamento per aver scelto di aderire al nostro contest social mettendo in palio un ‘regalo’ apprezzatissimo in questo periodo di crisi per il settore dell’abbigliamento.

Il regalo della foto n. 6 in classifica era appunto un buona spesa del valore di 50 euro per l’elegante negozio di via XX Settembre. Come molti termolesi sapranno, l’attività (che si trova in Corso F.lli Brigida) è nata nel 1994 con quello che è ormai diventato un punto di riferimento per l’abbigliamento donna a Termoli. Poi, nel 2005, si è pensato di ‘bissare’ con un nuovo punto vendita, tutto dedicato ai più piccoli.

Da Viceversa Kids non c’è che l’imbarazzo della scelta, con un’offerta articolata di capi d’abbigliamento che vanno da quello da cerimonia allo sportswear, passando per il casual di tutti i giorni. Armani, Monnalisa, Blauer, Save The Duck, Pinko, Manila Grace, Patrizia Pepe, Guess, Liu Jo e tanto altro. Un vero e proprio regno di bellezza per bambini e bambine oltre che per teenager. I prodotti infatti vanno da 0 a 18 anni, con varie fasce di prezzo, e oltre all’abbigliamento ci sono anche le scarpe.

Dal 2016 Viceversa è anche uno store online, www.storeviceversa.com, dove è possibile trovare un’ampia gamma di prodotti (donna, accessori, bambini, scarpe) a prezzi più competitivi.

A piazzarsi in classifica nel nostro contest fotografico ‘Il nostro Natale’ e ad agguantare il bel regalo di Viceversa Kids, come detto, è stata la signora Patrizia, mamma di due figli, trasferitasi a Termoli per ragioni di lavoro. Si è classificata quinta con il suo romantico albero di Natale e il suo delizioso cagnolino.