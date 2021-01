Contest natalizio, portafoglio e portadocumenti di Numero 00 per Annarita

É stata Annarita ad aggiudicarsi il portafoglio e il portadocumenti firmati Numero 00, l’acclamato brand dello stilista termolese Valerio Farina che, con grande disponibilità, ha scelto di aderire al nostro contest social e di mettere in palio una delle sue creazioni.

Il regalo della foto n. 11 in classifica erano appunto due accessori in pelle nera dell’ormai noto designer 35enne di Termoli ma che sulla costa romagnola, e precisamente a Rimini, ha trovato la sua strada nel mondo della moda. E di strada ne ha fatta, conquistando anno dopo anno il Fashion System. Ormai è di casa sulle passerelle della Milano Fashion Week e, nella sua giovane ma brillante carriera, non si è fatto mancare una esperienza nella capitale mondiale della moda, New York.

Foto 2 di 2



Il suo accattivante brand Numero 00 è nato nel 2012 grazie alla sua creatività e al suo desiderio di mettersi in gioco. I suoi successi lo hanno ripagato della sfida intrapresa.

Foto 2 di 2



A piazzarsi in classifica nel nostro contest fotografico ‘Il nostro Natale’ e ad agguantare il bel regalo di Valerio Farina è stata Annarita, mamma 33enne originaria dell’Abruzzo ma residente a Termoli. Il suo sorriso, anche se sotto il ‘velo’ della mascherina, testimonia l’apprezzamento per il ‘premio’ raggiunto. Raggiunto grazie alla sua tenera foto di un ricco albero di Natale corredato di un gigante orso bruno di peluches.