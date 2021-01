Più chiarezza e trasparenza sull’andamento epidemiologico in città, sui contagi, sui positivi e sui nuovi focolai. Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina torna ad incalzare l’Azienda sanitaria regionale un mese dopo la prima nota inviata in via Petrella lo scorso 7 dicembre.

Il primo cittadino ha inviato la seconda missiva ieri, lunedì 4 gennaio, per ribadire alcune criticità già evidenziate in precedenza ma per le quali, ad oggi, non si sono ottenute risposte.

“Come noto, il flusso informativo tra l’Asrem e l’Amministrazione Comunale di Campobasso ha subito un lento e progressivo deterioramento circa la qualità dei dati e la precisione degli stessi – ha dichiarato Gravina – sebbene l’ordinanza regionale numero 51 dello scorso 7 dicembre avesse rimarcato l’indispensabilità di monitorare l’andamento epidemiologico al fine di valutare ed adottare opportune decisioni”.

L’esigenza di avere informazioni chiare e puntuale sui positivi e sui guariti accertati dalle autorità sanitarie regionali era stata espressa dai sindaci molisani che avevano incontrato il presidente della Regione Donato Toma e lo stesso direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. Solo con una corretta informazione i primi cittadini, avevano detto, possono adottare le misure che l’andamento dei contagi richiede.

“Purtroppo, però, – ha spiegato Gravina il sindaco – non è seguito alcun riscontro alla richiesta da me formulata lo scorso 7 dicembre ed a peggiorare la situazione si è aggiunto il fatto che l’amministrazione regionale ha interrotto le comunicazioni sull’andamento epidemiologico in città, aggravando così, ulteriormente, la carenza di informazioni in nostro possesso. Allo stato, infatti, non è possibile comprendere quale sia il numero totale dei positivi e la situazione complessiva delle persone in isolamento”.

Il sindaco del capoluogo ricorda di aver già “manifestato alla Presidenza della Regione la necessità di avere aggiornamenti costanti della situazione”. Ma non è cambiato nulla. Quindi, “con la nota inviata ieri all’Asrem, sono tornato a richiedere un adeguato supporto informativo che colmi le lacune già specificate e consenta di poter adottare i provvedimenti sindacali che la situazione contingente richiede”.