Comitato Mensa, Comune chiede un solo nome alle opposizioni: “Mettetevi d’accordo”

Il comune di Termoli risponde al Movimento 5 Stelle sulla mancata costituzione del Comitato Mensa sottolinenando che il problema dipende dall’opposizione consiliare, che ha due nomi invece di uno solo, come richiesto e come confermato dal Presidente del Consiglio Annibale Ciarniello. “Nonostante le reiterate richieste, la minoranza non ha raggiunto un accordo e si dovrà attendere ancora per la nomina del rappresentante di riferimento per costituire il nuovo comitato mensa” dice il Comune in una nota.

La maggioranza ha indicato i suoi rappresentanti e cioè Nicola Malorni e Francesco Rinaldi, quindi 2 persone, mentre alle opposizioni spetta solo una nomina e per ora non ci sarebbe il nome. Per il M5S “la mancata costituzione del Comitato Mensa per tutto il 2020 e sino ad oggi, priva l’Ente di questo importante strumento di garanzia della collettività scolastica. Ci riserviamo ogni azione anche all’esito delle risposte all’interpellanza urgente oggi depositata, nell’interesse esclusivo della collettività”.