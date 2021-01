Il contagio al cardarelli

L'azienda sanitaria regionale ha preso le contromisure per arginare il più possibile il contagio all'interno del reparto e lunedì 11 gennaio è stata convocata un'apposita riunione per individuare le origini del cluster. Inoltre il direttore generale Oreste Florenzano puntualizza a Primonumero: "Quanto accaduto non dipende dal fatto che il Cardarelli è l'hub covid. Le persone risultate infette non sono passate prima nei reparti covid e poi trasferite nei reparti non covid".