I tuoi occhi hanno visto il mondo per questo sei capace di insegnare a un ventenne come essere giovane. Gli anni non hanno sminuito il tuo splendore, ti hanno reso solo più luminoso. Sei il nostro eroe, anzi 90 eroi in uno! Buon novantesimo compleanno! Ti vogliamo un bene dell’anima.

Dalla moglie, figlia, genero, nipoti e bisnipoti