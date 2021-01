Campomarino, via l’Albero e piazza ripulita: “Polemica social senza argomenti”

È stato rimosso l’Albero di Natale che era stato posizionato in Piazza Skanderbeg a Campomarino su omaggio della ditta ‘Ecocontrol Gsm’ dell’imprenditore locale Fausto Di Stefano.

L’area è stata inoltre ripulita e risistemata nelle scorse ore, come era nelle previsioni. Tuttavia qualche polemica era stata innescata in paese da alcuni post Facebook che hanno messo in subbuglio i residenti per un fantomatico danneggiamento dovuto a della ruggine prodotta dalle strutture dell’Albero.

L’imprenditore Di Stefano ha voluto quindi replicare e precisare alcuni particolari. “Allora tutto è iniziato sabato 9 gennaio quando l’amministratore della pagina ‘Sei di Campomarino se’ ha pensato bene di tenersi occupato inventandosi tramite un profilo forse falso di un certo Antonello Paradiso che a Campomarino nessuno conosce e sembrerebbe che non sia residente. Questo profilo ha pubblicato una foto della villa comunale con un po’ di ruggine proveniente dall’albero di Natale installato dall’Amministrazione comunale.

Premetto che L’Amministrazione ha chiesto che venissero ripristinati i luoghi a fine installazione, quindi tutto in regola. Praticamente ha iniziato a montare una polemica nei social chiaramente tutto per creare traffico sulla loro pagina in quanto non vi erano argomenti seri da trattare. In ogni caso i luoghi sono stati ripristinati anche più puliti di prima.

Alla fine chiedendo chi fosse questo pseudo Antonello hanno pensato bene di togliere il post senza dare risposta. Resta comunque la nostra disponibilità a fare qualcosa per il paese anche accollandoci le spese e responsabilità senza nasconderci dietro un profilo falso”.