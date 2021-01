Chiusi per sanificazione: per questo gli uffici delle Poste centrali di Campobasso oggi saranno inaccessibili al pubblico. Il provvedimento si è reso necessario dopo la positività rilevata in un dipendente della struttura di via Pietrunto. Come da protocollo le autorità sanitarie hanno proceduto alla ricostruzione dei contatti.

Fra l’altro è il secondo contagio accertato nel giro di pochi giorni tra i dipendenti delle Poste centrali, come riferiscono a Primonumero fonti interne agli stessi uffici.

Il virus ‘torna’ di nuova nella sede che si trova al centro del capoluogo. Probabilmente ricorderete quanto accaduto alla fine di agosto, quando una delle impiegate risultò contagiata e vennero sottoposti a tampone i suoi colleghi.