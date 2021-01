Un accordo da mezzo milione di dollari. È quanto stipulato dal Campobasso e dal canale online Italian Football Tv che diventerà lo sponsor ufficiale nelle prossime due stagioni, ovvero nel 2021/2022 e nel 2022/2023. L’annuncio è stato dato dal nuovo socio americano, Matt Rizzetta, che ha parlato sulle sito web di ‘Forbes’, famosa rivista bisettimanale statunitense che tratta prevalentemente di economia.

L’intesa è stata raggiunta tra Rizzetta, appunto, e i due fondatori della Iftv, Marco Messina e Michael Kantaris. Entrando più nei dettagli, come detto Iftv garantirà mezzo milione di dollari, ovvero circa 400mila euro, per i prossimi due anni e mezzo. In particolare, comparendo sulle magliette come sponsor nelle prossime due stagioni. Un servizio che consentirà al canale online di effettuare dirette, interviste, dietro le quinte con un progetto di una docufiction da realizzare a primavera intitolata ‘Underdogs’, che nel gergo significa outsider, non favorito, ma in grado di stupire tutti e vincere.

Sul sito ufficiale del Campobasso si parla di “accordo tra Campobasso e Iftv” esplicitando una sorta di ‘mission’: “Vogliamo che il club rappresenti gli svantaggiati, gli emigrati, gli italiani che vivono all’estero: i nostri valori fondanti sono sacrificio, duro lavoro e passione. Non ci importa da dove vieni. Se sei in sintonia con questi valori e con questa storia, ti vogliamo come nostro fan”. Iftv registra più di 50 milioni di contatti al mese sulla sua piattaforma on-line e assicura la diffusione del Campobasso all’interno della comunità italo-americana.

Ma ora bisogna concentrarsi sul campo. Domani, 6 gennaio, si torna a giocare. I Lupi se la vedranno all’Aragona con la Vastese. La formazione adriatica ha appena cambiato allenatore: il molisano di San Martino in Pensilis, Fulvio D’Adderio, è subentrato all’altro ex rossoblù Massimo Silva. D’Adderio ritroverà Nicola D’Ottavio, altro molisano doc, come del resto Roberto Barrea e Simone Santone rimasti nello staff tecnico.

Partita tosta prima dal punto di vista mentale che tecnico-tattico. In effetti, bisognerà stare attenti soprattutto alla voglia di rivalsa e di mettersi in evidenza dei calciatori rispetto al nuovo mister. In questa sosta natalizia mister Cudini e il suo staff hanno potuto affinare una condizione che non era al top per colpa del covid ma che ora sembra essere tornata su ottimi livelli. Anche per Vittorio Esposito sarà una gara particolare: lo scorso anno giocava proprio a Vasto. Sull’altra sponda l’attaccante Antonio Martiniello, a Campobasso nella stagione 2016/2017.

Intanto, sarà rinviata a data da destinarsi la gara contro la Recanatese del 10 gennaio: i marchigiani hanno ancora diversi positivi all’interno della squadra.