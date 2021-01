Campobasso a Porto Sant’Elpidio per una sfida testa-coda: 3 punti alla portata

Il campionato corre, le partite si moltiplicano. Il Campobasso è nel bel mezzo del tour de force di partite programmate tra il 23 gennaio e il 7 febbraio. Cinque per la precisione, di cui due già messe in archivio con quattro punti in tasca. Domani, 31 gennaio, c’è in programma la trasferta di Porto Sant’Elpidio, sulla carta la gara meno complicata del lotto, visto che si farà visita al fanalino di coda del girone a quota 2 punti.

Il successo di Genzano contro l’Albalonga ha ridato entusiasmo e certezze che hanno un pochino traballato dopo il pari interno col Giulianova. Il primato, nelle mani del Castelnuovo, è di nuovo a un passo in attesa che si possano recuperare anche le sfide alla Recanatese e al Tolentino.

La società ha deciso di tornare decisa sul mercato: proprio nelle ultime ore si è aggregato alla squadra il centrocampista Pietro Ladu, proveniente dalla Torres e per anni capitano del Lanusei. Nuorese doc, può dare una mano corposa a un reparto che aveva bisogno di un ulteriore sostegno. E probabilmente ne arriverà anche un altro.

Un fatto è certo: considerando che mercoledì si tornerà in campo contro il Rieti e poi domenica si andrà a Fiuggi, Mirko Cudini attuerà un po’ di turnover, preservando anche i diffidati (Esposito, Dalmazzi, Menna e Bontà). Nella mischia potrebbero essere lanciati Sbardella, Tenkorang, Sforzini, Di Domenicantonio e Piga).

Ad arbitrare il match sarà il signor Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2, assistito da Castiglione e Castaldo di Frattamaggiore.

LA CLASSIFICA: Castelnuovo 25, Campobasso** e Rieti 24, Notaresco* 21, Cynthialbalonga 20, Vastogirardi* 19, Recanatese**** 18, Pineto** 16, Fiuggi* e Castelfidardo* 15, Montegiorgio**** e Vastese 14, Aprilia* 13, Tolentino*** 11, Matese** 10, Real Giulianova** 6, Olympia Agnonese**** 3, Porto Sant’Elpidio*** 2.

*Partite in meno